GYM-Oberschützen: Nach Jahren soll endlich etwas weitergehen

Bereits vor einigen Jahren war das Thema Erweiterung und Sanierung des Bundesrealgymnasiums in Oberschützen ein Thema. Einen konkreten Plan gibt es zwar noch nicht, daran soll allerdings bereits gearbeitet werden. „Wir beauftragen gerade eine Kostenschätzung, dann wird mit den Ausschreibungen begonnen. Das alles ist ja schon länger am Laufen“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Vor allem die Direktorin Ingrid Weltler-Müller wünscht sich seit Jahren eine Modernisierung und Vergrößerung des Gebäudes: „Wir brauchen mehr Klassen“. Wann mit der Renovierung begonnen werden kann, ist bis dato noch unklar. „Seit zehn Jahren kämpfe ich darum, vor drei Jahren hat es schon ‚demnächst‘ geheißen“, so Direktorin Weltler-Müller. Diese nimmt an, dass in den nächsten Jahren endlich damit begonnen werden kann.

Containerklassen als Übergangslösung

Während der Sanierungs- und Umbauarbeiten sollen die Schülerinnen und Schüler in Containerklassen untergebracht werden.

„Das entscheiden die Bauunternehmen, grundsätzlich ist es aber so vorgesehen“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Es gibt auch bereits einen Plan, woher die Container dafür genommen werden sollen. Die Umbauarbeiten des Gymnasiums in Mattersburg wurden bereits vor zwei Jahren abgeschlossen. Während dieser Arbeiten waren einige Klassen in Containern untergebracht - seither stehen diese allerdings am Schulgelände und ‚blockieren‘ das Volleyballfeld. Im Gespräch mit der BVZ erklärt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz, dass die Container für den Umbau dann von Mattersburg nach Oberschützen transportiert werden sollen.

