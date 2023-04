Premiere für den „Wimmer Wandertag“

Der erste Wandertag am Wimmer Gymnasium wurde unter der organisatorischen Leitung von Esmeralda Jandrisits und Lisa Fuith-Rakowitz und mit viel Herzblut initiiert. Trotz Regens waren über 150 Gäste mit dabei. Mit Kaffee und Kuchen gestärkt machten sich die Wetterfesten auf den Weg, um einen Teil der ursprünglich geplanten Wegstrecke zu absolvieren. Die nicht so Wettertüchtigen lauschten in der Aula der Schulband. Ein Schätzspiel mit tollen Preisen bildete den Schlusspunkt der Veranstaltung.

