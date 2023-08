Pinkafelder Sommer-HTL - eine Erlebniswoche mit Mehrwert

Die „Pinkafelder Sommer-HTL 2023“ fand heuer zum neunten Mal statt. 84 technikinteressierte Mädchen und Burschen im Alter von 12 bis 14 Jahren nutzten dabei die Möglichkeit, in der von der HTL Pinkafeld und STEP Campus Pinkafeld organisierten Erlebniswoche sinnvolle Abwechslung in den Ferienalltag zu bringen.

An den ersten vier Vormittagen lernten die Kids in den Labors, Werkstätten und IT-Sälen der HTL in entspannter Atmosphäre neue Technologien kennen, konnten sich über innovative Berufszweige informieren und ihre Talente ausprobieren. mAm Montag und Dienstag standen die Abteilungen Elektronik und Gebäudetechnik auf dem Programm. Es wurden kleine Platinen bestückt und programmiert, Drohnen gesteuert, Roboter zusammengebaut, programmiert und über App gesteuert, Schmetterlingsflügel mikroskopiert, Quadrate aus Elektronikbauteilen gelötet, Rohrleitungen in einer Challenge kunstvoll zusammengefügt und der Eiffelturm aus Papier nachgebaut.

Am Mittwoch und Donnerstag wurden in den Abteilungen Bautechnik, Informatik und Informationstechnologie Dufthäuschen aus Zirbenholz gebaut, IT-Security-Themen im Netzwerk-Labor diskutiert, Häuser in kreativen Umgebungen gezeichnet, Fragen zu einem Wirtschaftsquiz beantwortet, Statik-Berechnungen von Brücken durchgeführt, Apps programmiert und Klinkerziegel im Verband gelegt. Die von den Kids angefertigten Werkstücke konnten mit nach Hause genommen werden.

Am Freitag standen naturwissenschaftliche Experimente, ein Englisch-Intensivvormittag oder sportliche Aktivitäten zur Auswahl. Und an den Nachmittagen wurde nach einem gemeinsamen Mittagessen ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm und mit Sport, Besuchen bei der Pinkafelder Feuerwehr und dem Stadtmuseum Pinkafeld geboten. So kam der Spaß nicht zu kurz. Die Zeit war wie immer kurzweilig.