30 Rollatoren gegen geplante Schließung

Der Seniorenaufstand im Kampf gegen die geplante Schließung der Billa-Filiale in der Oberwarter Steinamangererstraße geht in eine weitere Runde. „Ich hab das Schreiben an den REWE-Konzern fertig und am Montag schicke ich es los“, betont Hans Rohbeischl, der Sprecher der Senioren in der Wohnanlage am Dr. Ememrich-Gyenge Platz in Oberwart. „Ich habe unsere Argumente gesammelt und aufgeschrieben“.

Berührende Worte an den Konzern

„Wir wollen leben. Wir wollen noch etwas eigenständig leben dürfen“, formuliert Hans Rohbeischl in dem Schreiben. „Wenn die Billa-Filiale hier zugesperrt wird, dann beschädigt das die gewachsene soziale Struktur des Stadtteils und der Innenstadt. Denn auf dem Weg dahin gibt es nur mehr einen Bäcker und einen Fleischhauer. Die Billa-Filiale wirkt sich bis in die Mitte der Stadt und bis weit in Richtung Unterwart positiv aus“, heißt es in dem Schreiben.

Unterstützung vom OSG-Chef ist sicher

Unterstützung kommt nicht nur von Bürgermeister Georg Rosner, der auf eine Zusage des Konzerns pocht, dass die Filiale in der Steinamangererstraße nicht zu gesperrt wird. Unterstützung kommt auch von Alfred Kollar von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft. „Als mir Herr Rohbeischl anlässlich unseres Sommerfestes hier in der Siedlung sagte was er vorhat, dachte ich, dass das sinnlos ist. Dieser Meinung bin ich nicht mehr“, sagt Alfred Kollar. „Wir kämpfen, weil diese 72 Seniorenwohnungen hier einen kurzen Weg zum Nahversorger haben und die Senioren somit Selbstständigkeit haben. Da können sie noch viel selbst erledigen und brauchen nicht für jede Kleinigkeit im täglichen Leben Hilfe“, sagt Kollar.

„Wenn die Billa-Filiale hier zugesperrt wird, dann passiert dies nicht wie ein Murenabgang. Denn der besitzt keinen Verstand und folglich auch kein Gewissen. In der Billa-Group arbeiten Menschen, welche nicht nur mit dem Rechenstift, sondern auch mit Verstand und Gewissen ausgestattet sind“, formuliert Hans Rohbeischl weiter. „Ich ersuche daher die Verantwortungsträger die kleine, ungemein wichtige und möglicherweise nicht viel Gewinn abwerfende Filiale in der Steinamangererstraße am Leben zu erhalten. Sie ist einfach wertvoll“, sagt Hans Rohbeischl.