Mit ganzem Herzen für Bad Tatzmannsdorf

Bürgermeister von Bad Tatzmannsdorf zu sein ist ein Fulltimejob. „All diese verantwortungsvolle Aufgabe mit all ihren Modalitäten nebenberuflich zu stemmen, das wäre nicht möglich“, sagt Bürgermeister Stefan Laimer. „Da muss man sich nur bewusst sein, in welchen Bereichen man tätig ist. Juristisch, im Bauwesen, das Finanzielle, Personalwesen- und Personalführung, dazu Marketing. All das geht nicht mehr anders, denn es geht um die Zukunft von Bad Tatzmannsdorf“, sagt Laimer. Und damit sind nicht nur die nächsten fünf bis zehn Jahre gemeint, sondern weit über den Horizont hinaus. „Langfristig bedeutet, für die nächsten 50 Jahre“, betont Laimer. „Wir werden gemeinsam Entscheidungen treffen, die vielleicht jetzt hinterfragt werden und vielleicht auch schwierig nachvollziehbar sind. Aber genau die werden in 30 Jahren die Basis für die zukünftige Ausrichtung des Ortes sein“, hofft Laimer, dass diese hauptberufliche Präsenz zur Strukturfindung und Stärkung beitragen wird. „Ich hoffe, dass das jetzt schon so wahrgenommen wird“, sagt Laimer. „Weg vom bürokratischen Verwalter, hin zum offenen, herzlichen Servicestelle für die Gemeinde. Das ist Auftrag“.

