„Voices of Musical“ ein voller Erfolg

Obfrau Edda Adamovics und ihr Team luden zu „Klassik vs. Pop“ und begeisterten das Publikum. Unter den Ehrengästen befanden sich unter anderem Nationalrat außer Dienst Erwin Kaipel und die Pinkafelder Stadträte Franz Dampf und Oberst Franz Rechberger. Von ihnen folgten Lob und Anerkennung für das gesamte Team und die jungen und Junggebliebenen Akteure der Company.

Nicht nur die atemberaubenden Tanznummern, mit denen die Tänzer seit Jahren Weltmeistertitel ins Burgenland holen, sondern auch die Gesang-Performance der jungen und ausdrucksstarken Talente fesselte das Publikum. Mitglieder der Schauspielgruppe moderierten mit viel Witz die Beiträge aus den Klassik-Musical wie Tanz der Vampire, Jekyll & Hyde, Mozart, Les Misérables sowie aus den Musicals der Pop-Szene wie Camp Rock und Mamma Mia.

Nach der Show ist vor der Show ...!

Das Musical-Spektakel wird bereits am Wochenende in Riedlinsdorf fortgesetzt. Obfrau Edda Adamovics und ihr Team laden zum Kinder-für-Kinder-Musical „Gold von den Sternen“ ein. Die Veranstaltung am Samstag ist bereits ausverkauft, für die Aufführung am Sonntag, 15.30 Uhr, gibt es noch freie Plätze. Anfragen und weitere Infos: 0664/3437974 oder www.musicalcompany.at.

