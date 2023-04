Oberwart: Zwei Mal die Polizei verständigt

Werbung

Kürzlich ging in der Uniqa-Zentrale in Eisenstadt der diesjährige Sicherheitsverdienstpreis über die Bühne. Dabei werden Burgenländer für ihre Mithilfe bei der Aufklärung von Verbrechen ausgezeichnet. Die Aktion wird mit Unterstützung von Raiffeisen und Uniqa sowie der BVZ und dem ORF durchgeführt. Für die Mithilfe gab es eine Belohnung von 1.000 Euro pro Fall. Zwei, die geehrt wurden, waren Niki Maslowski und Sandro Schendl. Am 17. Dezember 2021 floh in Großpetersdorf ein verdächtiger LKW trotz mehrerer Anhalteversuche vor der Polizei in Richtung Oberwart. Zu dieser Zeit waren Maslowski und Schendl in Oberwart unterwegs. Sie sahen, wie vier Personen aus einem PKW ausstiegen und das Auto anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Sie nahmen viele Polizeisirenen und Polizeiwägen in der Nähe wahr und verständigten die Polizei. Aus Neugierde fuhren sie in eine Parkgarage und konnten dort den gesuchten Pkw erkennen. Sie wählten erneut den Notruf, warteten bis zum Eintreffen der Beamten in der Garage und wiesen die Polizisten dort ein. Der 20-jährige syrische Schlepper konnte festgenommen werden.

