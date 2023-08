BUKV: Ein Schlagzeug-Workshop auf zwei Sprachen

Die Kinder erlernten dabei grundlegende Pop-Rock-Rhythmen und spielten gemeinsam zu bekannten Hits. Dabei ertönte unter anderem auch die Musik von AC/DC, Falco oder Michael Jackson. Alle drei Tage lang wurde der Evangelische Gemeindesaal von Rockmusik erfüllt. Die Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren nutzten die Gelegenheit, ohne jegliche Vorkenntnisse ein Schlagzeug auszuprobieren. In den Kleingruppen wurde der Unterricht auf jeden einzelnen abgestimmt, so wurde alleine aber auch in der Gruppe geübt.

Ziel des Workshops war nicht nur bei den Kindern die Liebe zur Musik zu wecken, sondern auch die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen, die das Instrument bietet. „Da wir beim Schlagzeugspielen alle Gliedmaßen einsetzen, arbeiten beide Beine und Hände zusammen – das Instrument eignet sich hervorragend zur Konzentrationsförderung, um das Zusammenspiel der linken und rechten Gehirnhälfte zu verbessern. Somit ist Schlagzeugspielen auch eine großartige Bewegungskoordinationsaufgabe“, so György Kovacsics, Musiklehrer und Profi-Schlagzeuger. Die Kinder lernten die einzelnen Teile des Schlagzeugs sowie die Grundlagen der Pop- und Rockmusik kennen.

Der Burgenländisch-Ungarische Kulturverein (BUKV) organisiert heuer zum zweiten Mal die Sommererlebnistage. Vom 28. August bis 1. September findet in Siget in der Wart ein Sprachkurs für die Altersgruppe sieben bis 14 Jahre statt. Die Leitung des Sprachkurses übernimmt die Ungarisch-Pädagogin Petra Horváth. Anmeldungen können per E-Mail an office@bukv.at getätigt werden.