Sie weiß, wie der Hase im Gastgewerbe hoppelt und sie kennt „ihren“ Kirchenwirt vom Fußboden bis zum Zapfhahn. Ein Jahr lang stand das Gasthaus in Siget in der Wart leer, jetzt hat es Natascha Miklos gekauft. Mit Ende Juli will die 41-Jährige dann wieder die Pforten für Gäste öffnen. Bis dahin wird noch fleißig umgebaut und renoviert.

„Es gibt viel zu tun, die letzten Pächter haben ein großes Durcheinander hinterlassen“, berichtet Miklos, die aus Siget stammt und mit dem Geschäft im Kirchenwirt bestens vertraut ist, denn „meine Eltern waren fast 20 Jahre lang die KIWIS, also die Kirchenwirte im Ort“. Nach vielen Schwierigkeiten mit vergangenen Pächtern entschloss sich Bürgermeister Manfred Wagner dazu, das Gasthaus, welches der Gemeinde gehörte, zu verkaufen.

„Es war nur noch ein Defizitgeschäft für die Gemeinde. Wir freuen uns sehr, dass Natascha den Kirchenwirt gekauft hat“, so Wagner. Die neue KIWI verspricht: „Der Gastgarten wird traumhaft schön und auch die Terrasse möchten wir so beleben, wie sie früher einmal war. Der Kirchenwirt wird wieder ein Familienbetrieb und wir planen viele Events, speziell für Vereine und die Jugend.“