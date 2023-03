Großpetersdorf kürte seine Ortsskimeister

Werbung

Gefahren wurde dabei in mehreren Kategorien. „Von den Kids bis zu den Erwachsenen“, erklärt Obmann Bernd Frey. Austragungsort der Ortsskimeisterschaften ist traditionell St. Jakob im Walde. „Wir hatten schon über 100 Starter, heuer nahmen 74 Athleten teil“, so Frey. Auch wenn die Hunderter-Marke in diesem Jahr nicht fiel, eine starke Zahl.

Als Sieger der Meisterschaften ging bei den Herren diesmal Fritz Wurglits hervor. Er kürte sich mit einer Siegerzeit von 49,16 Sekunden zum Ortsbesten. Bei den Damen legte Lara Schoditsch mit 52,71 die beste Zeit auf die Piste. Erstmals wurde heuer auch ein Teambewerb ausgetragen. Dort sicherte sich das Team Familie Frey und Co. vor dem Bogensportverein den Titel. Für große Augen sorgten neben den Erwachsenen auch die Kinder - selbst die Jüngsten (Jahrgang 2017 bzw. 2018) schnallten sich die Ski an. „Im Prinzip war die Liste dann dennoch endlos lang“, freute sich Frey über die rege Teilnahme.

Im Anschluss an die Rennen fand die Siegerehrung statt. Auch hier lies sich der SCG was einfallen. Statt Pokalen gab es als Belohnung Bierflaschen „mit unserem 5-Jahres-Jubiläumsetikett aus dem Vorjahr oben“, so Frey. „Damit man im Anschluss gscheit auf die Leistungen anstoßen kann.“

159 Mitglieder und Bierflaschen als Belohnung

5 Jahre im Vorjahr: heißt der Skiclub wurde 2017 ins Leben gerufen. Mittlerweile zählt er 159 Mitglieder, davon 93 Kinder. Und ist damit einer der stärksten im Burgenland. Jährlich veranstaltet der SCG einen Kindergarten-Skikurs. „Zudem fahre ich derzeit im Winter einmal in der Woche mit Schülern der Mittelschule Oberschützen trainieren. Da gibt es dann donnerstags ein Stangentraining, und an den Wochenenden werden Rennen bestritten“, erklärt Frey.

Auch in den nächsten Jahren sollen die Ortsskimeisterschaften fixer Bestandteil im Terminkalender der Gemeinde sein. Für 2024 steht bereits ein konkretes Datum fest: Am 24. Feber werden dann zum sechsten Mal die besten Skifahrer aus Großpetersdorf ermittelt.

