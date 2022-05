SMS Oberschützen ist Landesmeister

Werbung

Am 18.05.2022 fanden auf der Sportanlage der HTBL Pinkafeld die diesjährigen Vergleichswettkämpfe Leichtathletik Unterstufe der burgenländischen Sportschwerpunktschulen statt. Mädchen wie auch Burschen gewannen in der Kategorie Unterstufe den Schulbewerb und vertreten das Burgenland bei den Bundesmeisterschaften Leichtathletik am 14.6. und 15.6.22 in Schwaz in Tirol. - Artikel von nms.oberschuetzen

