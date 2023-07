Siget: Auf den Spuren der Burgenlandungarn

Wann wurde der Evangelische Gemeindesaal gebaut? Welcher Vogel ziert das Ortswappen? Welcher Leitspruch prangt auf Ungarisch über dem Eingang der evangelischen Kirche? Auf diese und noch mehr Fragen erhielten die Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren Antworten im Zuge einer vom Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein (BUKV) organisierten Schatzsuche in Siget in der Wart, die ein Programmpunkt der heurigen Sommererlebnistage war. Ziel war es, die Kinder an jene Orte zu führen, die einen starken Bezug zur ungarischen Geschichte von Siget in der Wart aufweisen und ihnen somit spielerisch etwas über die Burgenlandungarn zu vermitteln. Während der neun Stationen der Schatzsuche waren sowohl Geschick als auch Logik gefragt. Durch die Entschlüsselung mehrerer Codes kamen sie dem letzten Rätsel immer näher. Bei jeder Spielstationen mussten sie Buchstaben sammeln, welche zur Lösung der letzten Frage erforderlich waren.