SP-Landtagsklub im Bezirk Oberwart zu Gast

Der Startschuss erfolgte am Montag im Bezirk Oberwart im Restaurant KOI - Kulinarik am Teich in Oberdorf, ehe man Jugend am Werk in Siget, sowie das Metallausbildungszentrum und OK Energie Haus in Großpetersdorf besuchte und anschließend im Lucky Town feierte.

Der Plan, so Klubobmann Robert Hergovich, sei mit mehr als 3.000 Burgenländerinnen und Burgenländern in persönlichen Kontakt zu treten. Informieren will man zu den Themen Teuerung, leistbarem Wohnen, Pflege, Energiewende und dem Mindestlohn von 1.700 Euro netto, den im Bezirk Oberwart derzeit 26 Gemeinden und burgenlandweit 134 Gemeinden eingeführt haben.

„Wir wollen wissen, was die Menschen bewegt. Das Ohr bei den Menschen zu haben ist angesichts der vielen Herausforderungen, wie beispielsweise der Teuerung, wichtiger denn je. Nur so weiß man, ob man richtig liegt und welche Themen die Bevölkerung beschäftigen“, so Hergovich.

Für Landesrat Leonhard Schneemann sind im Rahmen der Sommertour Pflege und Betreuung wichtige Themen: „Das sind die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit“, so Schneemann.

Mit dem „Zukunftsplan Pflege“ sei das Burgenland für diese Aufgabe gerüstet. „Wir gehen in der Pflege und Betreuung neue, revolutionäre Wege, um die optimale Pflege und Betreuung gewährleisten zu können. Sei es die Pflege daheim, die mittlere Pflegeebene, aber auch die stationäre Pflege“, erklärt Schneemann.

