Mit Einsatz und Herz für den Sonnemarkt Oberwart

Die Lebensmittelkette „BILLA“ unterstützt seit vielen Jahren lokale Sozialmärkte und karitative Kooperationspartner mit Lebensmittelspenden und sagt so der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Gesellschaftliches Engagement wird auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebensmittelkette ganz groß geschrieben. Bei einem Mitarbeiter-Familienfest entschied man sich, Spenden für den Sonnenmarkt Oberwart zu sammeln, der von der Volkshilfe betrieben wird. Damit hat man nicht nur Sonnenmarkt-Leiterin Gabi Binder eine Riesenfreude gemacht, sondern vor allem 15 Kundinnen und Kunden, die jeweils einen 50-Euro-Gutschein von „BILLA“ erhalten haben.

Sonnenmarkt-Leiterin Gabi Binder bedankte sich bei Billa-Regionalmanager Helmut Glettler und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern samt Familien. Foto: Sonnenmarkt

Übergeben wurden die Gutscheine im Beisein von BILLA-Regionalleiter Helmut Glettler, der sich von Engagement seiner Mitarbeiter sehr erfreut zeigt. „Es ist nicht selbstverständlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien den sozialen Gedanken des Unternehmens so mittragen. Dafür wollen wir uns recht herzlich bedanken“, so Glettler. Ein weiteres Geschenk für den Sonnenmarkt gab es übrigens noch von der Geschäftsführung: drei volle Einkaufswägen mit Lebensmittelspenden und Hygieneartikeln.

Kundenaufkommen steigt enorm

Für Gabi Binder eine Großspende, die genau zur richtigen Zeit kommt, denn „der Zulauf, den wir tagtäglich im Sonnenmarkt erfahren, ist ungebrochen und wächst immer mehr, vor allem, weil soziale Probleme immer mehr steigen.“ In etwas mehr als drei Stunden täglich zählt man inzwischen schon fast 100 Kundinnen und Kunden. „Viele wissen aufgrund der Teuerung nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Die größte Angst bei den meisten Menschen ist, dass sie ihren Kindern nicht das bieten können, was sie selbst in deren Alter gehabt haben. Auch bei älteren Menschen merkt man vermehrt, dass sie durch extreme Geldsorgen in die Vereinsahmung rutschen“, erzählt Binder.