Late Night Shopping in Großpetersdorf

Die Schatzgrube Grosspetersdorf lud zum Late-Night-Shopping ein und mehr als 100 Shopping-Enthusiasten und Schnäppchenjäger folgten dem Ruf. Neben einem Late-Night-Shopping-Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf alle Artikel, warteten noch kühle Drinks und Snacks auf die Gäste. Für die musikalische Umrahmung sorgte der junge Künstler Paul Thier.

Nachhaltig und sozialökonomisch

Die „Schatzgrube“ in Großpetersdorf entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot für Nachhaltigkeitsfreunde. Im sozialökonomischen Betrieb, der als Projekt der Volkshilfe Burgenland läuft, werden gut erhaltene Produkte zu günstigen Preisen wiederverkauft. Die Bilanz seit dem Start fällt positiv aus: Pro Jahr spricht man von 10.000 Einkäufen, die getätigt werden. Aber das ist längst nicht alles.

„Wir erhalten rund 120 Tonnen an Waren wie Kleidung, Möbel, Spielzeug oder Elektrotechnik pro Jahr. Rund 80 Prozent davon, also rund 96 Tonnen, verkaufen wir wieder in der Schatzgrube“, heißt es seitens der Volkshilfe.