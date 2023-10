Sonnenmarkt Oberwart dementiert Preiserhöhungen

Die Preise in einem der fünf Sonnemärkte des Landes dürfen nicht mehr als 30 Prozent vom regulären Handelspreis betragen. Das ist eine vertraglich geregelte Vorgabe. Im Sonnemarkt Oberwart machten Gerüchte um Preiserhöhungen von bis zu 150 Prozent die Runde und das sorgte für Proteste auf sozialen Medien. Die Volkshilfe als Betreiber dementiert, doch allein die Art und Weise, wie es zu den angeblichen Preiserhöhungen kam und was die Leiterin des Marktes in Oberwart dazu sagt, ist brisant.

Preiserhöhung während Abwesenheit der Leiterin?

Sonnemarkt-Leiterin Gabi Binder war im Urlaub und ist derzeit im Krankenstand, die Proteste der KundInnen hat sie aber mit bekommen. „Ich war schockiert. Ich bin am Dienstag wieder vor Ort und werde versuchen, die Kunden wieder in die Spur zu bringen. Wir betreiben den Sozialmarkt hier in Oberwart schon seit fünf Jahren. Wir kennen unsere KundInnen beim Namen, aber es sind ja nicht nur die Preise, die unsere Besucher vergraulten, sondern auch die Art der Kommunikation, der Umgangston“, schießt sie scharf in Richtung KollegInnen aus Güssing, die laut ihren Angaben während ihres Urlaubs und Krankenstandes für Oberwart zuständig waren. „Ich war richtig schockiert“, sagt Binder. „Aber die Preise wurden ja auf magische Weise wieder korrigiert. Wir sollten doch ein Team sein“, sagt die Leiterin, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt. „Man wartet ja nur noch auf einen Fehltritt von mir“, sagt Binder, die sofort Schützenhilfe von Andrea Roschek bekommt. Die Leiterin der Pannonischen Tafel sorgte mit einem Facebook-Posting ebenfalls für Druck. „Mich wundert das nicht, dass man die Preise irgendwann erhöhen muss. Sozialmärkte bekommen 90.000 Euro Startförderung vom Land, dazu werden 60 Prozent der Lohnkosten und 50 Prozent der Betriebskosten übernommen. Und irgendwann müssen sich die auch selbst erhalten. Die Rute steht also schon von Anfang an im Fenster“, sagt Roschek.

Volkshilfe dementiert umgehend

„Diese haltlosen Anschuldigungen sind mehr als irritierend, ich warte auch nicht auf einen Fehltritt, Frau Binder hat einen befristeten Vertrag“, sagt Volkshilfe-Burgenland Geschäftsführer Markus Kaiser. „Wir sind mitten in den Nachforschungen und haben auch schon erste Erkenntnisse, aber wenn es so ist, dass hier Intrigen gesponnen werden, die auf dem Rücken hilfsbedürftiger BurgenländerInnen ausgetragen werden, dann werden wir mit aller Konsequenz dagegen vorgehen“, sagt Kaiser, der das „Druckmittel“, das Andrea Roschek ins Spiel bringt, ebenfalls abfedert. „Wir sind in der angenehmen Lage, dass wir hier auf Transitarbeitskräfte zugreifen können. Und es gibt auch kein Druck, dass wir Preise auf hilfsbedürftige Menschen umlegen müssen. Wir dürfen nicht mehr als 30 Prozent der normalen Preise verlangen, das habe ich mehrfach betont und das tun wir auch nicht“, sagt Kaiser. „Der Vorwurf geht ins Leere“, sagt auch Volkshilfe-Burgenland Präsidentin Verena Dunst.