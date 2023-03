Bungalows für Kirchfidisch

Werbung

Am vergangenen Donnerstag kamen in Kirchfidisch Bauherren und Gemeindevertreter zusammen, um den Spatenstich für ein neues Reihenhaus- bzw. Bungalowprojekt zu tätigen.

Insgesamt werden an der Adresse „Zum Graben“ bis zum kommenden Jahr vier Bungalows errichtet. Verantwortlich für den Bau zeigt sich einmal mehr die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Gebaut wird in Zusammenarbeit mit der Firma Konstruktiva Bau, wobei 1,3 Millionen Euro in das Projekt investiert werden, wie OSG-Obmann Alfred Kollar beim Spatenstich sagte: „Bungalows und Reihenhäuser sind immer mehr im Trend. Vor Kurzem starteten wir ein Projekt in Welgersdorf, wir freuen uns, dass wir nun auch in Kirchfidisch ein solches beginnen können.“

Kohfidischs Bürgermeister Norbert Sulyok war freilich ebenfalls anwesend. Er erklärte: „Für uns als Gemeinde bedeuten Projekte wie dieses sehr viel, da sie einerseits zeigen, dass die Wirtschaft in der Gemeinde lebt, und andrerseits Hausplätze geschaffen werden.“ Stichwort Hausplätze: Zwei der vier Bungalows, die kommen sollen, sind auch schon durch ihre zukünftigen Besitzer reserviert... die Bauphase kann also starten.

