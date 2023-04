Neue Trafik für Oberwart

„Der Zufall wollte es so“, freut die gebürtige Oberwarterin Andrea Holper beim Spatenstich für ihre neue Trafik auf eine neue berufliche Herausforderung. Die 46-Jährige hat sich bei der Monopolverwaltung um die Nachfolge der Trafik von Eva Wogotai in der Grazerstraße beworben, die sich Ende Mai in den Ruhestand verabschiedet. Einmal eine Trafik zu führen stand auf der Agenda von Holper eigentlich nicht ganz oben. „Ich war zeit meines Lebens in der Pflege tätig und bin seit einer Erkrankung auf einem Auge blind. Daher kam der Entschluss, mich beruflich neu zu orientieren“, erzählt Holper. In den letzten Monaten hat sie bereits Erfahrungen in einer Trafik in Pinkafeld gesammelt. „Die Arbeit liegt mir und so entstand auch die Idee, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen“, erzählt sie. Eröffnet wird die neue Trafik im Herbst dieses Jahres.

