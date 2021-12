Oberwart: Baustart für neuen ÖAMTC-Stützpunkt erfolgt

Vollbild

Rund 35 Jahre nach Eröffnung in Oberwart entsteht in der Stadtgemeinde ein neuer Stützpunkt, der sich an den Bedürfnissen der Zukunft orientiert. Mit dem Spatenstich am 29. November startete der ÖAMTC in die Bauphase. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Landesdirektor Ernst Kloboucnik, Bürgermeister Georg Rosner, Kaufmännischer Direktor Oliver Krupitza und Stützpunktleiter Walter Kuh.

