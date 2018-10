Die KRAGES errichtet als Bauherrin neben dem Krankenhaus Oberwart gemeinsam mit der Beteiligungs- und Liegenschafts GmbH des Landes Burgenland (BELIG) und dem Totalunternehmer STRABAG ein Parkhaus. Der Baubeginn wurde heute mit einem Spatenstich von Landesrat und KRAGES-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Peter Doskozil, Landtagspräsident Christian Illedits und KRAGES-Geschäftsführer Harald Keckeis, an der Spitze und weiteren Fest- und Ehrengäste eingeleitet.

„Mit diesem Spatenstich setzen wir symbolisch den ersten Akt für das Gesamtprojekt Spitalbau-Neu des Krankenhauses Oberwart. Im Detail sind wir auch bei den Vorarbeiten für die Realisierung dieser medizinischen Einrichtung voll im Zeitplan. So wollen wir 2019 die Ausschreibung abwickeln und 2020 mit dem Spatenstich die für den Zeithorizont von drei Jahren anberaumte Bauphase für den Neubau beginnen“, so Landesrat Hans Peter Doskozil.

WGA

Die erste Ausbaustufe der Parkgarage neben dem Krankenhaus Oberwart wird laut Planung bis Juli 2019 fertiggestellt sein. Ab der Inbetriebnahme wird die KRAGES zunächst vorrangig den Mitarbeiter des Krankenhauses 462 neue Stellplätze, davon 318 Stellplätze in der Garage und 144 Freiparkplätze anbieten. Die Tarife werden derzeit berechnet und vor der Eröffnung bekannt gegeben. Die neue 15 Meter hohe Garage liegt über der Straße vom aktuellen Mitarbeiter-Parkplatz, ist aber von der Planung her so ausgelegt, dass sie für den Neubau des Krankenhauses Oberwart optimal platziert ist. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 4 Millionen Euro.

Erweiterung möglich

In der zweiten Bauphase – erst dann wenn das neue Krankenhaus in Betrieb ist – soll die Parkgarage erweitert werden. „Längerfristig werden wir die doppelte Anzahl an Stellflächen brauchen, daher besteht die Option die Parkgarage zu erweitern“, heißt es von der Krages. Im Vollausbau sollen dann bis zu 825 Stellplätze entstehen.

Verkehrskonzept in Planung

Die Zufahrt ins Parkhaus wird über die Sportlände erfolgen, der Ausgang führt Richtung Dornburggasse, hier wird in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde an einem Verkehrskonzept gefeilt. Hier soll das Krankenhaus an die Umfahrung B63a angebunden werden. Die Errichtung eines neuen Kreisverkehrs im Bereich der gesperrten Ausfahrt auf die B63a (Anmerkung: Verlängerung Messelände) ist bereits fix, auch wenn die Pläne dafür noch nicht ausgefeilt sind.

Grafik Google Maps

„Das wird noch einige Wochen dauern, wir arbeiten hier ganz eng mit der Landesstraßenverwaltung zusammen“, erklärt Rosner. Für Stadtchef Georg Rosner ist die Kreisverkehr-Lösung die perfekt. „Die Anbindung an die B63a ist logisch, sowohl was den Verkehrsfluss als auch die -sicherheit betrifft“, ist Rosner überzeugt.