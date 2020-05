Doskozil erneuerte das Bekenntnis zu den fünf Spitalsstandorten im Burgenland. Er sei "jetzt mehr denn je davon überzeugt", dass es "die richtige Entscheidung" gewesen sei, in Oberwart und in Gols (beides Spitalsneubauten) sowie in Gesundheit und Pflege zu investieren.

Der Verschuldungsgrad des Landes werde sich durch die Coronakrise erhöhen, so der Landeshauptmann. Aber das Burgenland sei "so exzellent finanziell aufgestellt", dass man das heurige Jahr und das nächste Jahr unter den gegebenen Voraussetzungen sicherlich auch finanziell gut bewältigen werde.

Der Krankenhausneubau in Oberwart sei die "größte Baustelle des Burgenlandes". Im Hinblick auf die Coronakrise stellte Doskozil fest, jede Abteilung des neuen Spitals werde eine Isolierstation haben. Schwerpunkte sollen etwa in den Bereichen Onkologie, Dialyse und Herzkatheter liegen.

Das finanzielle Limit für die Errichtung des Spitals bis zur Inbetriebnahme seien 235 Millionen Euro. Dieses Limit dürfe bis zum Zeitpunkt, wo das Spital bezogen und aktiv sei, nicht überschritten werden: "Und daran wollen wir in Zukunft gemessen werden."

"Trotz Corona bleibt unser Zeitplan selbstverständlich aufrecht", betonte der Geschäftsführer der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.), Hans Peter Rucker: "Es hat sich erneut gezeigt: Unser Team in Oberwart ist bestens aufgestellt und hat bereits seit der Planungs- und Ausschreibungsphase dieses für das Burgenland so wichtige Großprojekt professionell im Griff."

Mit den Erdbauarbeiten soll im Juni begonnen werden. Die Fertigstellung ist laut KRAGES bis zum vierten Quartal 2023 geplant. Übersiedelung und Inbetriebnahme des Neubaus sollen dann bis zum dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Das Krankenhaus entsteht auf einem 44.800 Quadratmeter großen Grundstück, die überbaute Fläche soll 16.000 Quadratmeter betragen. Für die Patienten sind insgesamt 138 Zimmer mit ein bis vier Betten geplant.

Das Spital soll nach Fertigstellung unter anderem über sieben Operationssäle, einen modernen Ambulanzbereich sowie eine onkologische Tagesklinik verfügen. Für die Planung zeichnet die ARGE Ederer Haghirian Architekten ZT-GmbH, Generalplan GmbH in Graz verantwortlich. Auf der Baustelle werden laut KRAGES bis zu 350 Personen gleichzeitig tätig sein.