Spatenstich Startschuss für „Jahrhundertprojekt“ in Holzschlag

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

B is 2026 ensteht in Holzschlag (Gemeinde Unterkohlstätten) eine neue Einsatzzentrale für die Feuerwehr sowie ein Vereinshaus und Jugendzentrum. Am Wochenende erfolgte der offizielle Spatenstich.