VS Oberwart: Stöpsel sammeln für einen guten Zweck

Die Volksschule Oberwart ist eine ausgewiesene Ökolog-Schule, die ihren SchülerInnen Umweltbewusstsein und ein besseres Verständnis für Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung vermittelt. Die Schule beteiligte sich an der Stöpsel-Sammelaktion des burgenländischen Mineralwasserunternehmens Waldquelle aus Kobersdorf, in Kooperation mit den Penny-Filialen. Aus den gesammelten und recycelten Getränkeverschlüssen wird wertvolles Granulat hergestellt, verkauft und wiederverwendet. Mit dem Reinerlös des verkauften Rohstoffes werden Bäume in ganz Österreich gepflanzt – es entsteht ein sogenannter „Stöpselwald“.

Foto: zVg/AKWI Neusiedl/See, digifoto helmreich