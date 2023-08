Hilfe für den kleinen Sonnenschein

Der kleine Michael ist 10 Monate alt und hat eine sehr seltene Lebererkrankung (Pfortaderthrombose), die sehr bald operiert werden muss. Es gibt weltweit kaum Ärzte, die so eine Operation bei so einem jungen Patienten durchgeführt haben.

„Umso glücklicher waren wir, als wir hörten, dass ein Ärzte - und Chirurgenteam in Deutschland das übernehmen könnte“, erklärte Michaels Mutter in einem Facebook Posting. „Da wir aus Österreich sind und so ein Auslandstransport und die Operation selbst nicht ohne sind, kommen einige Kosten auf uns zu. Denn auch wenn unsere Krankenversicherung einiges übernimmt, bleibt ein Betrag von 30.000 Euro an uns hängen, die wir so schnell wie möglich aufbringen müssen, damit es überhaupt zu einem fixen OP- Termin kommt. Ein bisschen was konnten wir durch unsere Lieben schon zusammenkratzen“, sagte seine Familie

Der kleine Michi liegt jetzt schon seit einiger Zeit auf der Intensivstation und wird mit Medikamenten am Leben erhalten, die aber leider auf die Dauer zu Schädigungen anderer Organe führen können. „Deswegen bitten und beten wir jeden Tag, dass er so bald wie möglich operiert werden kann“, war der Spendenaufruf und das Ergebnis ist gigantisch. Die Kampagne ist laut „betterplace.me“ beendet – Ziel waren 15.000. Euro. 31.562 wurden gesammelt. Und das Unglaubliche daran. Der Betrag wurde in nur drei Tagen gesammelt.