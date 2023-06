Volle Zustimmung für Doppelspitze Doskozil-Schneemann

Um 11.55 Uhr trat Kemetens Ortschef Wolfgang Koller, in seiner Funktion als Vorsitzender der Wahlkommission auf die Bühne der Oberwarter Informhalle, um das Ergebnis der Wahl zum Bezirksvorsitzenden der SPÖ Bezirk Oberwart zu verkünden. „Von 122 anwesenden Delegierten haben 122 ihre Stimme abgegeben und 122 Stimmen sind gültig“, gratulierte Koller der frisch gewählten Doppelspitze Doskozil-Schneemann.

Für Landeshauptmann Hans Peter Doskozil ein „schönes Ergebnis, welches zeigt, dass man auf Augenhöhe zusammenarbeitet.“ Großen Dank sprach Doskozil auch der Familie der Sozialdemokratie im Bezirk aus, denn es gehe nicht nur um die Frage, wer an der Spitze steht, „sondern als Partei funktioniert man nur dann, wenn der Zusammenhalt auch gegeben ist.“

Als Stellvertreter wurden Nationalrat Christian Drobits, Landtagsabgeordnete Doris Prohaska, 3. Landtagspräsident Kurz Maczek und Landtagsabgeordneter Christian Dax gewählt.

Der neue SPÖ-Bezirksparteivorstand. Bezirksgeschäftsführer Harald Kahr, Landtagsabgeordneter Christian Dax, Nationalrat Christian Drobits, Landesrat Leonhard Schneemann, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Landtagsabgeordnete Doris Prohaska und 3. Landtagspräsident Kurt Maczek. Foto: Carina Fenz

Nach den Bezirken Neusiedl am See und Jennersdorf ist der Bezirk Oberwart der mittlerweile dritte Bezirk im Land, in denen die SPÖ auf eine Doppelspitze setzt.