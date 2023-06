Wimmer Gym beim Frauenlauf

Ganz nach dem Jubiläumsmotto „Kind of Magic“ verzauberten 21.600 Läuferinnen und Nordic Walkerinnen den grünen Wiener Prater in einen Ort voller Empowerment und Emotionen. Mit dabei war auch eine Delegation des Wimmer Gymnasiums in Oberschützen, wo Sport nicht nur am Unterrichtsplan steht, sondern gelebt wird.

