Sportfest ASKÖ Goberling lud zum Drei-Tages-Fest

Gut gelaunt am Frühschoppen. Elke Polster, RainerHotwagner, Martin Engelmeyer, Nicole Engelmeyer, Klaus Krautsak und Gerald Polster. Foto: Lexi

G leich drei Tage ging es am Sportplatz in Goberling heiß her: der ASKÖ bat nämlich zum großen Sportfest und da ließen sich zahlreiche Fußballfreunde nicht zwei Mal bitten.