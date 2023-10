Oberschützen: Gerüchte belasten versetzten Lehrer

Die Lehrersuspendierungen an der Sportmittelschule Oberschützen wirbelten mächtig Staub auf (die BVZ berichtete). Konkret geht es um die Versetzung zweier Lehrer nach Oberwart und Bernstein. Eltern sammelten 260 Unterschriften, die der Bildungsdirektion übergeben wurden. Über die genauen Hintergründe der Versetzung wurde geschwiegen. Doch nun stehen plötzlich schwerwiegende Gerüchte im Raum. Gerüchte um Alkoholprobleme und unsittlichen Berührungen machen im Schulort die Runde. Gerichtet an einen der beiden Lehrer und für den gilt die Unschuldsvermutung. Keine Auskunft von der Bildungsdirektion„Ich bin an das Dienstrecht und die Schweigepflicht gebunden, der Direktor der Sportmittelschule ist das auch“, sagt Bildungsdirektor Heinz Zitz. „Mir ist von unsittlichen Berührungen definitiv nicht bekannt, das kann ich mir auch nicht vorstellen“, sagt Oberschützens Bürgermeister Hans Unger. „Mehr möchte ich dazu nichts sagen“, betont der Ortschef.

Eltern entsetzt, Gerüchte haltlos?

„Das stimmt nicht, das ist uns von der Bildungsdirektion gesagt worden. Weder Alkohol war im Spiel, noch gab es körperlichen Kontakt“, sagt die Tanja Krutzler, die gegen die Lehrerversetzung protestierte und die Unterschriften sammelte. „Es hat noch keine Akteneinsicht gegeben, aber soviel wurde uns mitgeteilt“, sagt Krutzler. „Das habe ich so nicht mitgeteilt und wurde aus dem Zusammenhang gerissen. Ich darf das so gar nicht sagen“, kontert Bildungsdirektor Heinz Zitz.

„Die Anschuldigungen sind extrem, da hab ich keine Worte. Ich kenne den Lehrer nicht persönlich, aber das Feedback seiner Kollegen ist überzeugend. So etwas ist absolut nicht vorstellbar“, geht Tanja Krutzler noch mehr in die Offensive. „Wir wollen nach wie vor, dass die Lehrer zurück kommen. Aber da stimmt etwas nicht. Was ist mit dem zweiten Lehrer, da wird nur auf einen geschossen, das ist doch unfassbar“, sagt die Mutter eines Erstklasslers, der von der Lehrerversetzung betroffen ist. „Zudem hat jedes Kind vom betroffenen Lehrer einen Brief bekommen, also nicht nur gewisse Mädchen, wie die bösen Gerüchte sagen. Das ist alles haltlos, und das Gerücht wurde auch nicht von den Eltern in die Welt gesetzt, da steckt ganz was anderes dahinter, aber was, dass weiß ich nicht“, sagt Krutzler.