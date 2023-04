Starke Motoren und viel Prominenz in Bad Tatzmannsdorf

Werbung

Seine Sportwagen-Events kennt man in ganz Österreich – am Wochenende lud „Mr. Ferrari“, Heribert Kasper, zum Sportwagenopening mit Herz nach Bad Tatzmannsdorf. Auf dem Programm der Charity-Veranstaltung standen Ausfahrten in die Region, eine Schau am Hauptplatz und ein Galaabend.

Kasper und sein Team veranstalten das Opening jährlich zugunsten von „Licht ins Dunkel“. Seit 20 Jahren widmet er seine Events dem guten Zweck und ist Partner der Organisation. Bei Boliden wie dem Ferrari SF90 oder dem Lamborghini Aventador kommen die Fans aus dem Staunen nicht hinaus. Nicht nur starke Motoren waren das Highlight an diesem Wochenende. Als prominente Gäste haben sich Christina Lugner, Andy Lee Lang oder auch Miss Europe Beatrice Turin angekündigt, die beim krönenden Abschluss – dem Galaabend – aufgetreten ist.

