Sporthalle Oberwart: Sanierung oder Neubau?

Die Sporthalle Oberwart wurde 1980 gemeinsam mit dem Oberwarter Informstadion eröffnet und 1994 erweitert. Die Halle ist auch Heimstätte der Oberwart Gunners und Gunnersboss Thomas Linzer machte mit einem Weckruf in Richtung Gemeindeverantwortliche aufmerksam. Linzer sprach von einem undichten Dach und von einer in die Jahre gekommenen Infrastruktur. „Sachlich analysiert, gibt es undichte Stellen, das ist keine Kritik, sondern eine Feststellung“, sagt Linzer. „Das kann man nicht beheben, weil man die Stellen nicht findet. Das einzige, das hilft, ist ein neues Dach. Dieses Thema steht jetzt an. Dazu Sanitär, Wärmedämmung. Das Gebäude ist nicht mehr zeitgemäß“, bestätigt Linzer auf BVZ-Anfrage. Dass diese Mängel via Medien transportiert wurden, kam bei den Gemeindeverantwortlichen nicht so gut an. Zumal Linzer eine Renovierung als unwirtschaftlich sieht und einen möglichen Neubau begrüßen würde.

Bürgermeister Georg Rosner wenig erfreut

„Dass uns so etwas vom Chef eines Vereines, der die Halle kostenlos nützt, medial ausgerichtet wird, finde ich nicht in Ordnung“, sagt Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner. „Es gab in den letzten Jahren hohe Förderungen an den Verein. Wir wissen schon, dass es Sanierungsmaßnahmen an der Halle bedarf, aber so etwas über Medien zu spielen, das geht gar nicht“, meint Rosner. „Wir werden uns eintakten und schauen, was an Sanierung möglich ist. Dazu brauchen wir auch die Unterstützung des Landes, aber wir müssen so sanieren, dass der Betrieb weiter geht. Da braucht es ein in Ruhe ausgearbeitetes Konzept. Aber nicht gleich morgen, so sanierungsbedürftig ist die Halle nicht“, so Rosner. „Ein möglicher Neubau kostet eine Lawine, da ist ja auch das Informstadion integriert. Es ist schon auch eine Frage des Könnens und nicht des Wollens. Wer soll das finanzieren“, sagt Oberwarts Stadtchef.

„Meine Ausführungen kamen im Zuge eines Artikels in einer Tageszeitung und dabei ging es um Defizite an Sportstätten in Österreich“, verteidigt sich Linzer. „Das wurde nicht so transportiert, wie ich meinte, kam in die falsche Kehle und wurde auf die Gemeinde reduziert“, sagt Linzer. „Ich hab dem Redakteur schon auch gesagt, dass die Gemeinde immer saniert und repariert hat. Das möchte ich klar festhalten“, sagt Linzer.

Abstimmungen auf mehreren Ebenen

Fakt ist, dass es einer Abstimmung bedarf. Die Bundesschulen sind Hauptnutzer. Die Halle fungiert als Turnhalle für Schulen. „Alles gehört mit dem Bund abgestimmt. Das ist klar. Aber ich glaube, dass eine Sanierung unwirtschaftlich ist. Beim Neubau hat man aber das Standortproblem. Ein sehr sensibles Thema“, sagt Linzer. „Wir sind nicht undankbar. Die Stadt hat genug in Reparaturen investiert. Der Wunsch nach einer neuen Halle ist natürlich legitim, Stadt und Land werden eine Entscheidung treffen“, sagt Thomas Linzer.