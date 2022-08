Schatzsuche durch das ungarische Oberwart

Werbung

Wer war Samu Imre? Welchen Figuren zieren das Tor des reformierten Friedhofs? Auf diese und weitere Fragen erhielten die TeilnehmerInnen der Schatzsuche, die vom burgenländischen-ungarischen Kulturverein veranstaltet wurde, Antworten. Sie traten in zwei Teams gegeneinander an, um mit Hilfe von Geschicklichkeitsaufgaben und Wissensfragen den Schatz zu finden, nämlich die Antworten auf all die Fragen.

Samu Imre war übrigens Sprachforscher und meinte einst, dass die Eigenheit des Oberwarter Dialektes manchen Schmerzen in den Ohren verursachen würde. „Der Oberwarter Dialekt“, „Die Landwirtschaft in Oberwart“ oder „Das Oberwarter Dialektwörterbuch“ sind einige der wichtigsten Werke von Imre. In der Graf Erdődy Straße wurde dem Sprachforscher 1997 ein Denkmal gesetzt: Eine Gedenktafel am Geburtshaus von Samu Imre erinnert dort an ihn.

Pfarrer Richárd Kádas hat die Kinder bei der reformierten Kirche empfangen und ihnen über die Geschichte des Gotteshauses und der Glaubensgemeinde erzählt und auch das Geheimnis rund um das reformierte Friedhofstor gelöst.

Die Schatzsuche führte über 15 Stationen, darunter die ehemalige Synagoge, die alte Werfel-Mühle und der Vörösdomd. Schlusspunkt war der Grenzwächter vor dem Rathaus. Die nächste Schatzsuche startet am 25. August in Unterwart.

