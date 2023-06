Neues Graffiti in der Faludigasse

.

Nach mehr als einem Jahr Vorarbeit ist es nun endlich so weit. Die Graffiti´s in der Faludigasse sind fertig. Hannes Pitzer erstellte das Kunstwerk mittels Spraydosen auf einer Betonmauer in der Hochstraße und jeder der es sieht, ist beeindruckt. „Die Anwohner der Hochstraße, aber auch viele Schaulustige waren von der Gestaltung des Graffitis begeistert. Hannes Pitzer wurde während seiner Arbeit immer wieder angesprochen und befragt“, sagt Gemeinderat Robert Rajkovats.

Der Künstler stammt übrigens aus Halbturn und brachte sich das „Sprayen“ selbst bei.