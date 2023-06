Führungswechsel: „Das Eisenberg“ hat neuen Hausherrn

2007 eröffnete Frederike Vass das vier Sterne Hotel „Das Eisenberg“. Innerhalb der vergangenen 16 Jahre baute sie die Stellung des Hauses als „Hochzeits- und Seminarlocation“ im Südburgenland stetig aus. Vor kurzem verabschiedete sich Vass nun in den wohlverdienten Ruhestand. Die Führung des Hotels übergab sie an ihren Nachfolger Daniel Tödling. Tödling, ist längst kein Unbekannter in der Branche, nach der Tourismusschule in Bad Gleichenberg begann er seine Karriere in namhaften Betrieben wie dem Steirerhof in Bad Waltersdorf, im Larimar in Stegersbach und zuletzt im Schloss Gabelhofen.

