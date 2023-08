Erholung im Stadtgarten

Sportlich. Eine große Halle für den Stocksport und eine neue Anlage für Tennisbegeisterte - in Oberwart finden Sportbegeisterte ein breites Angebot.

Seit einem Jahr sind die neuen Sportanlagen für den Eis- und Stocksportverein (ESVO) und den Union Tennisclub (UTC) in Betrieb. Sportler*innen wie auch Besucher*innen zeigen sich begeistert und nehmen das Angebot sehr gut an. Regelmäßig werden Bewerbe in der Halle und auf den Plätzen ausgetragen – zuletzt der 20. Grand Prix der Jugend U16, bei dem die besten Stocksportler*innen aus vier Nationen in Oberwart zu Gast waren.

Beide Anlagen 2022 in Betrieb genommen

Nach einstimmigen Beschlüssen im Gemeinderat trat die Stadtgemeinde Oberwart als Bauherr der neuen Sportanlagen auf, mit den beiden Vereinen wurden Pachtverträge abgeschlossen. 2022 konnten sowohl die Stocksporthalle, als auch die Tennisplätze ihrer Bestimmung übergeben werden und waren dann auch Schauplatz der Bewerbe für die Special Olympics.

Investiert wurden rund 2,5 Millionen Euro, wobei die Vereine die Kosten für die Inneneinrichtung der Kantinen-Räumlichkeiten selbst übernahmen. Bei der Planung und beim Bau der Anlagen wurde auf Funktionalität und moderne Ausstattung großes Augenmerk gelegt.

Bürgermeister Georg Rosner zeigt seine Freude über dieses großartige Projekt für Oberwart: „Der Neubau der Stocksporthalle und der Tennisanlagen ist Teil eines großen Zukunftsprojektes für unsere Stadt. Am Gelände neben der Mittelschule wird – wie die meisten bereits wissen – der neue Bildungscampus mit Volksschule und Musikschule entstehen. Davon betroffen sind auch die alten Anlagen von ESVO und UTC.

Da die alte Halle sowieso schon in die Jahre gekommen ist und eine Sanierung in den nächsten Jahren notwendig gewesen wäre, haben wir uns dazu entschieden, die Sportanlagen hierher zu verlegen und eine moderne Halle zu errichten. Mit dem Bau dieser Anlage hat die Stadt in die Zukunft der Vereine investiert.

An dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Kollegen im Stadt- und Gemeinderat bedanken. Alle Beschlüsse dazu wurden einstimmig gefasst und wer mich kennt, der weiß, dass mir das ein besonderes Anliegen ist, denn nur GEMEINSAM schaffen wir die Voraussetzungen für die erfolgreiche Entwicklung von Oberwart.“