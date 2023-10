Oberwart: Vom Kulturpark zum Stadtgarten

1,6 Millionen Euro hat die Stadt in den Stadtgarten investiert – der ehemalige Kulturpark ist Geschichte, entstanden ist ein Ort der Erholung, der zu einem Ort der Begegnung und Kommunikation werden soll. Das dauert.

„Der Park soll multikulturell genutzt werden. Oberwart ist die Stadt der Vielfalt, das soll sich auch hier widerspiegeln“, sagt Bürgermeister Rosner, der sich ein respektvolles Miteinander in der Stadt wünscht. „Ich kann nur sagen, geht hin. Ich habe, was die Gestaltung des Stadtgartens betrifft, genügend Kritik eingesteckt. Jetzt gilt es dieses Juwel zu nutzen. In vielen Facetten und je vielfältiger umso besser“, sagt Oberwarts Stadtchef.

Der Park ist historisch gewachsen

Der Park selbst ist ein Ort mit Geschichte, der 1922 vom örtlichen Gewerbe- und Verschönerungsverein angelegt wurde. 2001 wurde der Stadtpark als Begegnungsstätte und als Platz für kulturelle und wirtschaftliche Veranstaltungen umgestaltet. Die Events, die hier abgehalten wurden, wurden zu einem sonntäglichen Fixpunkt in der Stadt. „Schade, dass hier keine Konzerte gibt“, sagt ein Anrainer (Name der Redaktion bekannt). Doch die Oberwarter Bevölkerung wünschte sich einen Ort der Erholung, mehr Grün in der Mitte der Stadt und so wird es im Stadtgarten auch nur kleinere Veranstaltungen und regelmäßige Märkte geben.

Events beim Rathausplatz geplant

„Hier beim Park haben wir ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Da ist das Hochhaus, daneben entsteht das zweite Hochhaus, da sind viele Wohnungen im Umkreis. Wir haben natürlich Strom eingerichtet, aber nur für kleinere Events“, sagt Rosner. „Da kann man auch nur zeitlich limitiert veranstalten, für Konzerte und größere Events wollen wir den Rathausplatz nutzen“, so Rosner. Aber das ist Zukunftsmusik. Da muss in erster Linie der Busbahnhof aus der Stadt raus (die BVZ berichtete). „Ich denke da an eine Begegnungszone mit viel Grün. Pläne dazu gibt es ja schon, aber da wird es noch viele Gespräche geben müssen, bis das umsetzbar wird“, sagt Georg Rosner.

Opposition hatte andere Vorstellungen

„So wie der Stadtgarten jetzt ist, wird er gut angenommen. Ich hab mir das aber schon anders ein wenig anders vorgestellt“, sagt Vizebürgermeister Michael Leitgeb. „Mit fixer Bühne, um Konzerte zu machen, aber das geht jetzt in dieser Form nicht. Als Marktplatz ist der Stadtgarten optimal, aber da hätte man mehr machen können. Es ist ja auch ein Weihnachtsmarkt geplant und da sind wir schon etwas eingeschränkt“, beteuert Leitgeb. „Was den Rathausplatz als Veranstaltungsort betrifft. Das liegt meiner Meinung nach in weiterer Zukunft. Das Problem ist der Busbahnhof, der aus der Stadt raus muss. Dann muss ein Verkehrskonzept her. Das muss erledigt werden, denn da greift das eine ins andere“, sagt Michael Leitgeb.