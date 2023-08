45. Weltmeisterschaft im Tischeishockey

Zum ersten Mal wurde das Burgenland als Austragungsort der Weltmeisterschaften im Tischeishockey ausgewählt. Von 20. bis 25. August wurde in Stadtschlaining bereits um den 45. Weltmeistertitel im Tischeishockey gespielt. An der spannenden Sportveranstaltung haben insgesamt 72 Spielerinnen und Spieler ab dem 8. Lebensjahr teilgenommen. Vergangenen Freitag fand das Finale im Granarium der Burg Schlaining statt.

Erfunden wurde die Sportart vom deutschen Journalisten, Trainer, Dozenten und Buchautor Peter Linden in seiner Zeil als Schüler. Heutzutage gibt es laut Linden mehr als 15.000 aktive Spielerinnen und Spieler in über 38 Ländern. Peter Linden ist Vereinspräsident, organisiert die Weltmeisterschaften selbst und reist dafür natürlich auch jedes Mal an. Das Spiel ähnelt dem „Pfitschigogerl“, das in Österreich bereits seit den 1950er Jahren bekannt ist. Im nächsten Jahr wird die WM in Kroatien ausgetragen.