Der Großpetersdorfer Christian Bammer - der erste Burgenländer in dieser hohen Funktion - beendete sein erfolgreiches Amt. In seinem Jahr als Governor des Rotary Distrikts 1910, unternahm Christian Bammer insgesamt 144 Clubbesuche und legte knapp 45.000 Kilometer zurück. Bei der Staffelübergabe auf Burg Schlaining übergab er sein Amt nun an Herbert Pfeiffer.