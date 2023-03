Ukraine-Krieg in Bildern

7,5 Millionen Kinder sind in der Ukraine vom Krieg betroffen. 220 ukrainische Kinder fanden Schutz und ein neues Zuhause in Einrichtungen vom SOS-Kinderdorf. Aber insgesamt sind es über 6.000 Kinder, die in einer Kinderschutzzone des SOS Kinderdorf am Hauptbahnhof Wien betreut wurden. . Viele Kinder griffen in eine Box voller Buntstifte und kreierten eine Bilderwand. Eine Wand voller Botschaften.

Hoffnungsvoll und düster. Kleine Momente, große Gefühle. Liebe, Zorn, Verzweiflung. Bilder mit Friedenstauben, zertrümmerten Häusern. Blätterweise Wünsche, Träume, Ängste. Und ein Teil dieser Bilder ist bei einer Ausstellung auf der Friedensburg Schlaining zu sehen.

„Wir sehen Bilder voller Hoffnung, Zorn, Schmerz, Verzweiflung, aber auch Liebe. Diese Bilder waren für die Kinder auch ein Ventil für ihre Trauer, den Schrecken und wahrscheinlich ihre Traumata. Mit Papier und Buntstiften konnten sie vieles verarbeiten als auch auszudrücken, dass sie in Worte nicht fassen können“, sagte Landesrat Dr. Leonhard Schneemann, der die Eröffnung der Ausstellung vornahm.

Appell, die Ausstellung zu besuchen

SOS-Kinderdorf-Burgenland-Leiter Marek Zeliska bedankte sich bei allen, die diesen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien halfen. „Wir möchten herzlich einladen, diese Ausstellung zu besuchen. Einladen, zum Innehalten, in einer Welt, die nicht nur auf dem Papier existiert. Schenken wir diesen Kindern all die Kraft, Zuwendung und Aufmerksamkeit, die sie jetzt brauchen“, so möchten wir herzlich einladen, diese Ausstellung zu besuchen. Einladen, zum Innehalten, in einer Welt, die nicht nur auf dem Papier existiert. Schenken wir diesen Kindern all die Kraft, Zuwendung und Aufmerksamkeit, die sie jetzt brauchen“, so Marek Zeliska.

Arbeiten aus der Friedensforschung und der gewaltfreien Konfliktlösung, wie sie in Schlaining im Mittelpunkt stehen, können wichtige Impulse und Erkenntnisse sowie einen soliden Leitfaden im Bereich der Friedens- und Sicherheitspolitik geben. Hier zeigt sich, wie eine Kultur des Miteinanders und des Dialoges in schwierigen Zeiten funktioniert, die eine friedliche Entwicklung ermöglicht.“

