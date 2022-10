Vertreter des Burgenlands in Sachen Dorferneuerung

21 Teilnehmer aus 21 Regionen und zwölf verschiedenen Staaten treten beim europäischen Dorferneuerungspreis 2022 an, der das Motto „Brücken bauen“ trägt.

Die internationale Jury besuchte nun alle fünf Ortsteile der Gemeinde Stadtschlaining - Stadtschlaining, Altschlaining, Drumling, Goberling und Neumarkt. Dabei stand vor allem der Austausch mit der Ortsbevölkerung im Mittelpunkt.

„Die Dorfgemeinschaft und das Engagement für die Lebensregion ist bei uns wirklich enorm“, so Werner Glösl vom Verein Zukunft Schlaining. Bereits 1995 wurde in Stadtschlaining ein Dorferneuerungsprozess gestartet. Seither hat sich viel verändert und diese Entwicklungen sind auch international wahrgenommen worden.

„Das Burgenland ist stolz, dass wir heuer Stadtschlaining als Teilnehmerin in den Wettbewerb schicken können“, so Landeshauptmann-Stellverteterin Astrid Eisenkopf.

„Es ist die logische Weiterführung der Jubiläumsausstellung ‚Wir sind 100‘. Somit geht Stadtschlaining stellvertretend für das ganze Burgenland in diesen Wettbewerb“, ergänzt Eisenkopf. Auch Bürgermeister Markus Szelinger freut sich über die Teilnahme: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Stadt als Musterbeispiel unserer Region ausgewählt worden ist“.

Die Entscheidung fällt im Winter dieses Jahres, die Preisverleihung wird im Mai 2023 in der Gemeindeallianz Hofheimer Land in Bayern (der Siegerort von 2020) in Deutschland stattfinden.

