Typisieren rettet Leben: Aktion in Bad Tatzmannsdorf

Vergangene Woche berichtete die BVZ bereits über den an Leukämie erkrankten Franz Nika aus Bad Tatzmannsdorf. Der ehemalige Gemeinderat und Hoteldirektor im Reduce Gesundheitsresort benötigt dringend eine Stammzellenspende, um den Kampf gegen den Krebs besiegen zu können. Daher wird am 23. Juli zwischen 17 bis 22 Uhr eine Typisierungsaktion in der Kurkonditorei in Bad Tatzmannsdorf veranstaltet. Teilnehmen können alle Personen, die zwischen 17 bis 45 Jahre alt und gesund sind.

Dass man durch eine Typisierung wirklich Leben retten kann, zeigte sich erst kürzlich wieder.

Die 30-jährige Deniz aus Wolfau hat sich vor einigen Jahren typisieren lassen. Jetzt schenkte sie durch ihre Knochenmarkspende einem Jungen aus Mitteleuropa Hoffnung auf Leben. „Wenn mir bei meiner Typisierung jemand gesagt hätte, dass ich ein paar Jahre später mein Knochenmark spende, dann hätte ich das nicht geglaubt. Jedoch war ich registriert und mein genetischer Zwilling noch nicht einmal geboren. Darum ist es wichtig, dass alle, die es können, typisiert sind“, meinte die Wolfauerin nachdem sie erfahren hatte, dass sie als Spenderin infrage kommt. In ihrem Umfeld seien nach der Nachricht aus dem Häuschen gewesen und haben gehofft und mitgefiebert, dass die Spende wirklich erfolgen kann.

„Als es nach den Voruntersuchungen grünes Licht gab, war bei uns allen die Freude riesengroß Familie, Freunde und Arbeitskollegen haben sich mobilisiert und die Stellung gehalten, solange ich im Krankenhaus war,“ erzählte Deniz.

