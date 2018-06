Bis zu 500 arbeits- und sozialrechtliche Verfahren von Arbeitnehmern aus dem Südburgenland werden jährlich im Rahmen der sogenannten „Gerichtstage“ in Oberwart abgewickelt. 2012 wurden diese gestrichen, seit damals wurden die Verhandlungen auf freiwilliger Basis des Landesgerichts Eisenstadt und der verhandelnden Richter weiterhin in Oberwart durchgeführt – und das soll auch so bleiben, wie Landesgerichts-Präsident Karl Mitterhöfer zusagte. Sehr zur Freude von Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch: „Danke für die Möglichkeit des Einforderns wohnortnaher Gerechtigkeit.“

Allein im Juni stehen in Oberwart sieben Verhandlungstage und rund 60 Akte an. Bereits verhandelt wurde ein skurriler Fall von Lohn- und Sozialdumping – ein ungarischer Restaurantbetreiber in Jormannsdorf hat bei einem ungarischen Koch gegen das Arbeitsrecht verstoßen. Bei der Kündigung stellte der Mann aus Köszeg nämlich fest, dass er nur als Hilfskraft eingestuft war, obwohl er als Koch mit Lehrabschluss eingestellt wurde. Er arbeitete Vollzeit, war aber nur 20 Stunden angemeldet, noch dazu hat der Arbeitgeber auf Einhaltung der Kündigungsfrist verzichtet. Jetzt bekommt der ungarische Arbeitnehmer 2.000 Euro Nachzahlung.