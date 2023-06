Oberwarter Krankenhaus wird früher fertig

Es geht ins Finale auf der größten Baustelle des Landes. Ende August, so wie angekündigt, soll die Bauphase beim neuen Krankenhaus in Oberwart abgeschlossen sein. Parallel dazu startet auch der Testbetrieb, zu Beginn für die Technik, heißt es seitens der Gesundheit Burgenland.

Auch mit dem weiteren Fahrplan ist man absolut im Zeitplan, ließ Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kürzlich bei der Bezirkskonferenz der SPÖ (siehe Seite 12) aufhorchen. „Läuft weiterhin alles nach Plan, so soll das neue Spital bereits Ende Mai 2024, also einen Monat früher als geplant, in Betrieb gehen“, erklärte Doskozil der SPÖ-Bezirksspitze. Davor wird allerdings ein mehrere Monate andauernder Testbetrieb laufen. Im Feber 2024 soll das Krankenhaus Neu an die Gesundheit Burgenland übergeben werden und in dieser Zeit wird auch der Umzug ins neue Haus erfolgen, die heikelste Phase des Projekts“, teilte die Geschäftsführung der Gesundheit Burgenland auf Nachfrage der BVZ mit. Um auch der Bevölkerung einen Einblick in das größte Hochbauprojekt der Geschichte des Burgenlandes zu ermöglichen, soll es im April 2024 einen Tag der offenen Tür geben.

Ein Schritt folgt nach dem anderen und so kündigt Doskozil ebenfalls an, werde auch der Abriss des Altbestandes im kommenden Jahr starten. Jene Flächen seien eine wichtige strategische Reserve, wenn es um künftige Aus- beziehungsweise Weiterbaupläne am Standort gehe.

Parallel zum Abriss des alten Krankenhauses, prüfe man, heißt es seitens der Gesundheit Burgenland, die Nachnutzung der Flächen. Präsentieren will man die Pläne aber erst zu gegebener Zeit. In die Pläne des Neubaus sind bereits Überlegungen eingeflossen, die auch eine Erweiterung des neuen Krankenhauses Richtung Norden baulich einfach möglich machen.

Kostenobergrenze: 235 Millionen Euro

Im Plan sei man auch in Sachen Kosten, ließen sowohl Landeshauptmann Doskozil, als auch die Gesundheit Burgenland zuletzt wissen. Dies führe man auf die kooperative Zusammenarbeit zwischen den Ausführenden und dem Auftraggeber zurück. Maximal 235 Millionen darf das Mega-Projekt im Übrigen kosten.