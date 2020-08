Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) und futuregrid.energy haben ein „Vorbild-Projekt für ganz Österreich“, wie beide betonen, geschaffen. Hier soll „Leistbares Wohnen“ mit den Vorzügen einer menschen- und umweltfreundlichen Bauweise und eigener Erneuerbare Energie-Anlagen eine Symbiose bilden.

Alfred Kollar, Obmann und Geschäftsführer der OSG möchte gemäß seinem kürzlich ausgerufenen „Green Way“ zukunftsweisende Wohnqualität allen zugänglich machen und wird ab sofort die OSG-Neubauten sowie schrittweise auch die schon bestehenden Wohnanlagen und Reihenhäuser mit Photovoltaik-Anlagen ausstatten. Sie sollen Solarstrom zur anteiligen Unterstützung von Wärmepumpen und Strom für die OSG-Mieter produzieren, somit Betriebskosten sparen und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Möglich wird das durch die Zusammenarbeit mit Andreas Schneemann, der mit seinem in der Region Oberwart-Stegersbach angesiedelten in Kooperation mit zehn Kommunen und zwölf Top-Unternehmen die wissenschaftlichen, digitalen und technischen Grundlagen für erfolgreiche Energie-Gemeinschaften schafft. „So kann Wissenschaft und Praxis verknüpft, Erneuerbare Energie-Nutzung mit E-Mobilität und Bürger-Integration zusammengeführt und zum Wohl der Bevölkerung betrieben werden“ so Schneemann abschließend.