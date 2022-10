Unterkohlstätten: „Wir müssen bauen!“

Werbung

Über den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Holzschlag wurde schon vor Jahren gesprochen. In diesem Jahr ist der Plan nun offiziell ins Rollen gekommen, doch schon folgt die nächste Herausforderung. Die aktuellen Preissteigerungen im Baugewerbe betreffen nun auch viele Gemeinden - so auch Unterkohlstätten.

Teuerung um 50 Prozent der eigentlichen Kosten

Die ursprüngliche Kostenschätzung des Neubaus betrug 800.000 Euro. Aktuell liegt diese bei 1,2 Millionen Euro - eine Steigerung um fast 50 Prozent des ursprünglichen Preises. „Wir werden mehr Geld brauchen, die Kosten werden noch mehr steigen. Das belastet die Gemeinde schon“, so Bürgermeister Christian Pinzker. Dennoch ist man in der Gemeinde dazu gezwungen, ein neues Heim für die Florianis zu errichten. „Wir müssen bauen, wir brauchen ein neues Feuerwehrhaus. Das alte Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen“, betont der Bürgermeister.

In der Gemeinde versucht man, die Kosten zu senken. „Wir arbeiten mit ehrenamtlichen Helfern zusammen, um die Kosten zu senken. Ein paar Dinge können wir nicht selber machen“, so der Ortschef. „Wir sind auf die Unterstützung der öffentlichen Hand angewiesen.“

Gerade befindet man sich in der Umwidmungsphase, im Frühjahr nächsten Jahres soll mit der Bauphase begonnen werden. Wie hoch die Kosten bis dorthin noch werden, ist bis dato unklar.

