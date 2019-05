Der Stieberteich, am Rande des Naherholungsgebietes, ist ein beliebtes Ziel für Naturfreunde. Aktuell führt der Teich kein Wasser und verursacht extremen Gestank, der vor allem bei den Anrainern für Unmut sorgt. Ein BVZ-Leser wollte im Rahmen der Aktion „Frag die BVZ“ wissen, warum das so ist. „Im Einvernehmen mit dem Wasserbauamt haben wir uns dazu entschieden, den Stieberteich auszulassen und den Boden vom Schlamm zu befreien“, so Rosner.

Wasserloser Teich führt zu Gestank

„In den vergangenen 15 Jahren war das nämlich nicht der Fall und der Teich ist immer mehr verlandet.“ In den nächsten Wochen werden zahlreiche Bagger den Boden des Teichs ausbaggern. Aktuell werden geologische Untersuchungen durchgeführt, ob der Schlamm als Dünger auf Felder aufgetragen werden kann.

Sobald die Baggerarbeiten abgeschlossen sind, soll der Teich wieder eingelassen werden. „Der Wasserstand wird sich dann auch um rund einen halben Meter erhöhen“, weiß Rosner.

Vor Beginn der Arbeiten wurde der Stieberteich auch abgefischt. „Sobald der Teich wieder Wasser führt, ist es auch in Planung, dass er den Fischern wieder zur Verfügung steht“, informiert Rosner..