Auf kulinarischer Weltreise

Vergangenes Wochenende fand am Hauptplatz in Stadtschlaining ein Streetfood Festival statt. Das frühlingshafte Wetter mit strahlendem Sonnenschein lockte viele Gäste aus dem Bezirk in die Burgstadt. Riesige Food Trucks, fahrbahre Garküchen und zahlreiche Essensstände boten den vielen hungrigen Gästenverschiedenste Köstlichkeiten der ganzen Welt. Für ausgelassene Stimmung sorgte die irisch-schottische Live-Musik von „The moving pints“.

Keine Nachrichten aus Oberwart mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.