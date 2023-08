Mitarbeiter soll Chefin bedroht haben

Ein ungarischer Staatsbürger, der in Österreich arbeitet, musste sich am 3. August in Eisenstadt vor Gericht verantworten. Er soll am 17. März 2023 im Bezirk Oberwart seine damalige Chefin mit einer mehr als zwei Meter langen Metallstange bedroht und in aggressiven Worten aufgefordert haben, ihm eine einvernehmliche Auflösungserklärung zu seinem Arbeitsverhältnis zu übergeben.

„Das ist eine Lüge“, sagte dazu der Angeklagte.

Er habe am 13. März nach dreieinhalb Jahren im Unternehmen gekündigt gehabt, wollte aber noch bis zum Ende der einmonatigen Kündigungsfrist weiterarbeiten.

Am Vormittag des 17. März habe es Streit mit dem Seniorchef gegeben. „Eine Palette war an der falschen Stelle“, berichtete der 37-jährige Angeklagte über diesen Konflikt.

Am Nachmittag sei die Tochter des Seniorchefs in den Hof gekommen. „Sie sagte, wenn ich nicht mehr arbeiten möchte, soll ich nicht mehr kommen“, sagte der Angeklagte.

Schriftliche Bestätigung gefordert

Er habe eine schriftliche Bestätigung gefordert, dass die Firma auf seine Arbeit während der noch offenen Kündigungsfrist verzichtet. „Sie sagte, ich bekomme keine Bestätigung“, fasste der Angeklagte die Reaktion der Junior-Chefin zusammen.

„Ich habe ihm den Zettel nicht ausgestellt, weil wir noch keinen Ersatz für ihn hatten“, erklärte die 33-jährige Junior-Chefin als Zeugin vor Gericht.

Während der Diskussion im Hof des Firmengeländes sei der Mitarbeiter auf der Ladebordwand eines LKW gestanden. „Er nahm die Stange in die Hand und hob sie in die Höhe“, sagte die Unternehmerin.

Chefin: „Ich versuchte es resolut über die Bühne zu bringen“

„Das war sehr unangenehm. Ich versuchte es resolut über die Bühne zu bringen, konnte aber nicht einschätzen, was passiert, deshalb ging ich hinein“, schilderte sie den weiteren Verlauf.

Er habe bei der Auseinandersetzung im Hof nicht mit einer Eisenstange gedroht, widersprach der Angeklagte. „Dort sind Überwachungskameras, warum schaut man nicht nach?“, sagte er.

„In dem Teil des Hofs war nichts“, behauptete dazu die Junior-Chefin.

Als sie am 13. März später Nachschau hielt, habe sie den Mitarbeiter nicht mehr angetroffen.

Mitarbeiter sollte Firmenschlüssel abgeben

Telefonisch habe sie ihn aufgefordert, den Firmenschlüssel zurückzubringen. „Er konnte mit dem Schlüssel überall hinein“, sagte die Unternehmerin. Der Angeklagte habe angekündigt, er werde in Räumlichkeiten gehen „und etwas herausnehmen“, so die Zeugin.

„Mich rief ein Polizist an, der sagte, dass ich den Schlüssel abgeben muss“, berichtete der Angeklagte. „Ich sagte, ich weiß gar nicht, ob Sie wirklich ein Polizist sind oder ein Freund des Chefs“, setzte er fort.

Seine Frau habe dann bei der zuständigen Polizeiinspektion nachgefragt und dort folgende Auskunft bekommen: „Man wisse davon nichts und sie seien keine Gepäckaufbewahrungsstelle“, so der Angeklagte.

Schließlich habe er den Schlüssel am Grenzübergang Schachendorf bei der Polizei abgegeben.

Bei Arbeiterkammer über Ansprüche informiert

Zwischenzeitlich habe er sich, so der Ex-Mitarbeiter des Unternehmens mit Sitz im Bezirk Oberwart, bei der Arbeiterkammer wegen seiner Ansprüche erkundigt. „Drei Wochen wurden nicht bezahlt und das 13. Gehalt“, sagte er vor Gericht. „Was ich gearbeitet habe, soll bezahlt werden“, forderte er.

„Er verließ einfach das Betriebsgelände. Ich sagte, das stellt eine fristlose Kündigung dar“, widersprach die Junior-Chefin.

Der Prozess wurde vertagt. Ein anderer Mitarbeiter des Unternehmens, der sich zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung im Hof des Unternehmens aufgehalten haben soll, wird als Zeuge vorgeladen.