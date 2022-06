Zu Gast bei Lebensrettern des Christophorus 16

Werbung

Die Crew des Christophorus 16 in Oberwart veranstaltet am Samstag wieder einen Tag der offenen Tür mit dem schon traditionellen Stützpunktfest. Das Interesse der Bevölkerung war riesig. Die fliegenden Retter des ÖAMTC, die seit 2006 in Oberwart stationiert sind, haben heuer bereits über 550 Einsätze absolviert. Politisch sorgt die Neuausschreibung des Flugrettungsdienstes derzeit für Wirbel.

Die Martin Flugrettung GmbH erhielt für Oberwart und und einen neuen Standort im Norden den Zuschlag und verdrängt somit ab dem Jahr 2025 den ÖAMTC. Bevor es einen Vertrag gibt, heißt es aber noch: Bitte warten! Und zwar auf die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes, wo die ÖAMTC-Flugrettung einen Einspruch eingebracht hat.

