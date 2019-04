Die von Polizeihunden gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass der Mann in Richtung Inzenhof unterwegs ist, woher er stammt. Er sei auch in der Vergangenheit bereits abgängig gewesen und dann in seiner Heimatgemeinde wieder aufgetaucht. Im Einsatz waren die Feuerwehr, Rettungshundebrigade-Staffeln, einige Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber.