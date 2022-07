Datenbank für Diplomarbeiten wächst weiter

Vollbild

FB

HTL Pinkafeld: Manuel Kvasnica „Smart Home Modell Loxone“. Wimmer Gymnasium Oberschützen: Daniel Nemeth „Franz Liszt und seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung für die Marktgemeinde Raiding am Beispiel des Liszt Festivals, Marie-Luise Kossits „Heimat Rotenturm an der Pinka während der NS-Herrschaft und sowjetischer Besetzung“ und Dora Frey zum Thema „Von Jedermann zu Jederfrau“ (nicht am Bild). Gesundheits- und Krankenpflegeschule Oberwart: Tobias Scheurer: „Digitale Hilfsmittel für Kinder und Jugendliche mit Diabetes Mellitus Typ 1“.

1 /5